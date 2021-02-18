Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5%. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля, сообщает LIGA.net.

«Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч», ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Основанием для повышения тарифа на передачу э/э для Укрэнерго на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок»).

В то же время Нацкомиссия по предложению Укрэнерго отказалась включить в тариф 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку «ГарПока» в рамках ПСО для расчетов с «зеленой» генерацией.

НКРЭКУ аргументировала это решение тем, что средства в рамках бюджетной программы «Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников» могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.

«Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф Укрэнерго, но проценты я не вижу возможности не включить», ‒ констатировал Тарасюк.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ГП «Укрэнерго» в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.