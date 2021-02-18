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В Украине по состоянию на 18 февраля зафиксировано 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2222 человека, летальных случаев – 163, выздоровели - 5225 человек, осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28941, методом ИФА - 15056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20691).

За все время пандемии в Украине заболели 1287141 человек, выздоровели – 1134120, летальных исходов - 24 852, проведено 6625529 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано

в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и

Житомирской (438) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 513 случаев;

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 163 случая;

Днепропетровская область - 205 случаев;

Донецкая область - 171 случай;

Житомирская область - 438 случаев;

Закарпатская область - 500 случаев;

Запорожская область - 88 случаев;

Ивано-Франковская область - 799 случаев;

Киевская область - 231 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 300 случаев;

Николаевская область - 119 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 156 случаев;

Ривненская область -167 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 436 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 февраля было зафиксировано 4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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