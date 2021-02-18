В Украине по состоянию на 18 февраля зафиксировано 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2222 человека, летальных случаев – 163, выздоровели - 5225 человек, осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28941, методом ИФА - 15056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20691).
За все время пандемии в Украине заболели 1287141 человек, выздоровели – 1134120, летальных исходов - 24 852, проведено 6625529 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано
в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и
Житомирской (438) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 513 случаев;
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 163 случая;
Днепропетровская область - 205 случаев;
Донецкая область - 171 случай;
Житомирская область - 438 случаев;
Закарпатская область - 500 случаев;
Запорожская область - 88 случаев;
Ивано-Франковская область - 799 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 300 случаев;
Николаевская область - 119 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 156 случаев;
Ривненская область -167 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 436 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 февраля было зафиксировано 4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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