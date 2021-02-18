Верховная Рада назначила на должность судьи Конституционного суда Виктора Кичуна.

За соответствующий проект постановления проголосовал 241 народный депутат, передает Укринформ.

Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование, по итогам которого наибольшее количество голосов - 237 - набрал Виктор Кичун, выдвинутый фракцией «Слуга народа».

Вновь назначенный судья Конституционного суда Кичун является соратником представителя президента в КСУ Федора Вениславского, кандидата юридических наук.

«Это - мой коллега, который со мной работал длительное время. Этот человек - высокий профессионал, порядочный человек, поэтому я его рекомендовал, фракция поддержала», - отметил народный депутат.

Однако парламентарии провалили предложения о назначении судьей КС трех других претендентов: Юрия Павленко, Ольги Боднар-Петровской и Руслана Сидоровича.

Юрий Павленко - депутат Верховной Рады нескольких созывов. Сейчас является членом фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь». В прошлом министр молодежи и спорта, Уполномоченный президента по правам ребенка.

Ольга Боднар-Петровская - депутат парламента пятого и шестого созывов. Была членом фракции «Батькивщина».

Руслан Сидорович - народный депутат восьмого созыва. В парламент был избран от фракции «Самопомич».