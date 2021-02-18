Относительно деятельности компании НАК «Нафтогаз Украины» и акта госаудита по проверке этой компании правоохранители расследуют несколько уголовных производств.

Об этом во время отчета в Верховной Раде заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

В частности, народный депутат Алексей Кучеренко задал вопрос Венедиктовай, касающийся акта государственного аудита относительно проверки НАК «Нафтогаз».

«Я очень внимательно ознакомился и хочу задать простой вопрос: какие еще факты, кроме указанных в этом акте, нужны для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с... преступной деятельностью руководства НАК «Нафтогаз». 75 млрд грн недоплаченных в бюджет, 225 млрд грн нарушений бюджетной дисциплины... манипуляции с буферным газом, с резервированием финансовых средств на миллиарды гривен. Госпожа генпрокурор, давайте наводить порядок в национальной компании НАК «Нафтогаз», - сказал он.

В ответ Венедиктова отметила, что она не может наводить порядки в различных компаниях, а может заниматься сферой уголовной юстиции и координацией органов правопорядка.

«Что касается компании, которую вы назвали, в том числе и относительно акта, о котором вы говорили, у нас есть несколько производств, следствие у нас продолжается, эти дела для нас не являются чем-то неизвестным. Они заслушиваются раз в две недели. Поэтому, как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора», - уточнила она.

В октябре прошлого года, СМИ сообщали, что Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита Нафтогаза, поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.