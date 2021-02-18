Относительно деятельности компании НАК «Нафтогаз Украины» и акта госаудита по проверке этой компании правоохранители расследуют несколько уголовных производств.
Об этом во время отчета в Верховной Раде заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.
В частности, народный депутат Алексей Кучеренко задал вопрос Венедиктовай, касающийся акта государственного аудита относительно проверки НАК «Нафтогаз».
«Я очень внимательно ознакомился и хочу задать простой вопрос: какие еще факты, кроме указанных в этом акте, нужны для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с... преступной деятельностью руководства НАК «Нафтогаз». 75 млрд грн недоплаченных в бюджет, 225 млрд грн нарушений бюджетной дисциплины... манипуляции с буферным газом, с резервированием финансовых средств на миллиарды гривен. Госпожа генпрокурор, давайте наводить порядок в национальной компании НАК «Нафтогаз», - сказал он.
В ответ Венедиктова отметила, что она не может наводить порядки в различных компаниях, а может заниматься сферой уголовной юстиции и координацией органов правопорядка.
«Что касается компании, которую вы назвали, в том числе и относительно акта, о котором вы говорили, у нас есть несколько производств, следствие у нас продолжается, эти дела для нас не являются чем-то неизвестным. Они заслушиваются раз в две недели. Поэтому, как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора», - уточнила она.
В октябре прошлого года, СМИ сообщали, что Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита Нафтогаза, поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время