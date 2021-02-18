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В Кремле заявили, что после 2014 года Украина стала «проектом западных стран» и перестала быть «дружественным» в отношении к РФ государством. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

В частности, на просьбу разъяснить слова Путина о том, что Украина - «это геополитический проект», а в стенограмме Кремля название Украинского государства взято в кавычки, означает ли это, что Россия не признает соседнюю страну, Песков сказал:

«Россия безусловно признает Украинское государство, но в то же время с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, - Украина превратилась в проект этих западных стран - такие элементы мы усматриваем».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2014 года Украина стала геополитической угрозой для России, Песков сказал: «Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным государством. Мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства».

Также пресс-секретарь Путина в очередной раз обвинил украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

«Это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и государство, которое пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путём выполнения Минского комплекса мер», - заявил Песков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за события в Украине.
ForUm

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