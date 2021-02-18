Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление «евроблях» без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

За проголосовали 259 и 293 нардепа соотвественно. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу, передает УНИАН.

Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Сумма налога будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки «евробляхи» составит до 1000 евро.

При этом сами »евробляхеры» требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Он предусматривает разрешение растаможить авто без применения штрафных санкций, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

Напомним, 28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

22 января Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о временном установлении максимальной ставки растаможивания авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в 1000 евро.