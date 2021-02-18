Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполову, сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение сообщено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством).

По данным СБУ, Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, принимал участие в организации вероломного убийства украинских воинов у Иловайска во время их выхода так называемым «зеленым коридором» под предоставленные «гарантии» руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.