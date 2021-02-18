также в разделеСтолица
ГБР: 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно
В Киеве за сутки обнаружили 513 новых случаев COVID-19 13
На станциях «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» взрывчатки не нашли 8
В Киеве «заминировали» две станции метро 15
В Киеве поезд смял авто: пассажир погиб, водителя задержали 20
В Киеве снова девушка выпала с балкона многоэтажки 60
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 14 человек 22
В киевском метро запустят модернизированный поезд 72
В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа 34
В Киеве коронавирусом заболели еще 308 человек 12
В Киеве из-за падения сосулек пострадали два человека 9
В Киеве камеры начали фиксировать движение полосой для общественного транспорта 18
В Киеве – 211 новых случаев COVID-19 16
На всех станциях киевского метрополитена заменят двери 50
За сутки от COVID-19 умерло 10 жителей Киева 14
В Киеве произошел порыв на водопроводе 14
В Киеве произошел пожар в многоэтажке 27
СБУ заблокировала присвоение недвижимости на $4 миллиона на Печерске 29

В Киеве патрульные обнаружили у водителя общественного транспорта признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Вчера, около 6 часов утра, к полицейским обратился гражданин и сообщил, что водитель автобуса «Богдан» нарушает ПДД и создает аварийные ситуации на дороге.

Инспекторы остановили указанное транспортное средство на Кольцевой дороге. На момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. За рулем находился 60-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

На мужчину патрульные составили протокол по ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП. О происшествии полицейские сообщили коллегам из отдела безопасности дорожного движения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги