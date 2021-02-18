В Киеве патрульные обнаружили у водителя общественного транспорта признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Вчера, около 6 часов утра, к полицейским обратился гражданин и сообщил, что водитель автобуса «Богдан» нарушает ПДД и создает аварийные ситуации на дороге.

Инспекторы остановили указанное транспортное средство на Кольцевой дороге. На момент остановки автобуса пассажиров в салоне не было. За рулем находился 60-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

На мужчину патрульные составили протокол по ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП. О происшествии полицейские сообщили коллегам из отдела безопасности дорожного движения.