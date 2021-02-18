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Сайт «Миротворец» внес венгерского еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливера Вархейи в свой список «врагов Украины», но по состоянию на утро четверга удалил страницу, сообщает «Европейская правда».

О внесении Вархейи в список «Миротворца» во вторник сообщили ряд венгерских СМИ. Его профиль был доступен по вот этой ссылке, но по состоянию на утро 18 февраля он удален.

Впрочем, страница доступна в веб-архиве по состоянию на 16 февраля. Как объясняется, «Миротворец» добавил члена Европейской комиссии из-за «вмешательства в дела суверенного государства Украина», «действия, направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье» и «участие в пропагандистских мероприятиях против Украины».

Напомним, именно требование Вархейи закрыть неправительственный сайт «Миротворец» стало одной из причин скандала на Совете ассоциации Украина-ЕС.

Официально это было сформулировано так: Вархейи предлагал, чтобы Киев обязался «расследовать» или «преследовать» тех в Украине, кто совершает незаконные действия «в отношении депутатов Европарламента» и «раскрытия их персональных данных». При этом Украина должна была признать, что такие незаконные действия действительно происходят и это развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель. Украинская делегация не согласилась на эти требования.
ForUm

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