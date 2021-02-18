Газопровод «Северный поток-2» является инструментом, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, для Путина «этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток-2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — подчеркнул глава Нафтогаза.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за события в Украине.