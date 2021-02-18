В оккупированном Крыму подконтрольный властям РФ суд на два месяца арестовал семерых крымских татар, задержанных 17 февраля в ходе обысков в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма, сообщает «Крымская солидарность».

Были арестованы Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Абдулборий Махамадаминов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров.

Поддержать шестерых задержанных к зданию «Киевского райсуда» в Симферополе, где им избирали меру пресечения, пришли более 300 человек. Задержанных крымских татар арестовали до 15 апреля.

Шихаметову избирали меру пресечения в «Ленинском райсуде» Севастополя – его арестовали до 14 апреля.

По словам его адвоката Алексея Ладина, во время заседания его подзащитный заявил, что оперативники ФСБ РФ подбросили ему во время обыска три предположительно запрещенные книги. По данному факту Ладин намерен подать заявление в военно-следственный комитет.

Напомним, 17 февраля в оккупированном в Крыму прошли новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

В результате обысков были задержаны семеро крымских татар.

По данным российской ФСБ, им вменяется ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) Уголовного кодекса РФ за причастность к исламской политической партии Хизб ут-Тахрир.