Завершено специальное досудебное расследование в отношении 31-летнего жителя Константиновки по факту посягательства на территориальную целостность Украины, участия в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 , ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований РФ, находящихся на временно оккупированной территории Донбасса.

Так, правонарушитель воевал против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, в районе Донецкого международного аэропорта и Марьинки.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкциям статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.