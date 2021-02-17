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Завершено специальное досудебное расследование в отношении 31-летнего жителя Константиновки по факту посягательства на территориальную целостность Украины, участия в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 , ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований РФ, находящихся на временно оккупированной территории Донбасса.

Так, правонарушитель воевал против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, в районе Донецкого международного аэропорта и Марьинки.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкциям статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.  
ForUm

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