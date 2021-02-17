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Кабинет Министров разрешил заказывать или обменивать водительские удостоверения через портал «Дия».

Как сообщал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля.

По его словам, заявки на обмен или выдачу водительского удостоверения теперь можно осуществлять через приложение «Дия» или Единый веб-портал электронных услуг, а само удостоверение впоследствии будет отображаться в приложении.

«Кроме того, еще одним решением мы предлагаем ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт», – подчеркнул пресьер.
ForUm

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