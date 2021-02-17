Верховная Рада приняла за основу проект закона «О частной детективной деятельности», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в V разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:

- сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления);

- квалификационные требования к частным детективам;

- основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;

- обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг;

- организация государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.

Проект закона зарегистрирован под №3010.