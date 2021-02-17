Верховная Рада приняла за основу проект закона «О частной детективной деятельности», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.
Целью законопроекта является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.
Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в V разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:
- сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления);
- квалификационные требования к частным детективам;
- основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;
- обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг;
- организация государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.
Проект закона зарегистрирован под №3010.
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