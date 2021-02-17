также в разделеПолитика
Немецкие СМИ: Юридическая сторона санкций Зеленского вызывает сомнения 12
Итальянские СМИ назвали Зеленского «бывшим комиком», который «затыкает рот» оппозиционным телеканалам 27
Путин: Противники «Северного потока-2» пытаются заставить РФ платить за их проект в Украине 21
ВР признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства 14
Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении 15
Разумков подписал закон о референдуме 16
За 5 месяцев монобольшинство дало 226 голосов всего за два закона 9
Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным на росТВ: Его статус позволяет 50
Представитель Зеленского связывает трагедию в Боярке с интернет-играми 17
Шмыгаль заверил, что вопрос Приватбанка не является токсичным в отношениях с ЕС 12
Шмыгаль: Соглашение об «открытом небе» с ЕС могут подписать в начале марта 11
«До уровня женской общаги опустились»: Арестович угодил в скандал 50
Рада вернула конкурсы на госдолжности 29
Рада обратилась к ООН, ПАСЕ и ОБСЕ из-за оккупации Крыма 28
Французские СМИ: В вопросах цензуры и диктатуры Зеленский переплюнул своего предшественника Порошенко 22
Законопроект о новой процедуре избрания директора НАБУ внесли в Раду 21
Резников: Минские соглашения нуждаются в модернизации и пересмотре 17
В ВР зарегистрированы три законопроекта Зеленского о реформе судебной системы 15

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О частной детективной деятельности», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в V разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:

- сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления);

- квалификационные требования к частным детективам;

- основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;

- обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг;

- организация государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.

Проект закона зарегистрирован под №3010.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги