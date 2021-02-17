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Укрзализныця работает над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити+, заявил директор по информационным технологиям АО «Укрзализныця» Владимир Резник.

По его словам, «поезда Интерсити+ часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет».

Сейчас Укрзализныця совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы – покрытие слепых зон. «Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины», - резюмировал Резник.

Напомним, Укрзализныця работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда. Он станет доступен для пассажиров уже в этом году.
ForUm

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