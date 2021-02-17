Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA) согласовал сертификат для ввоза рыбных продуктов в Украину. Это означает, что Украина вскоре сможет импортировать рыбу и рыбные продукты из Великобритании, сообщила Госпродпотребслужба.

По словам главы ведомства Владиславы Магалецкой, согласование международных сертификатов на экспорт является двусторонним процессом.

В свою очередь специалисты Госпродпотребслужбы прорабатывают сертификаты для экспорта украинской продукции в Великобританию.

«После выхода Великобритании из ЕС мы должны заново согласовывать сделки и сертификаты для осуществления двусторонней торговли, - прокомментировала Магалецкая. - Наша задача, чтобы потребители обеих стран были в выигрыше, а бизнес увидел для себя ситуацию «вин-вин». Сейчас мы работаем в режиме 24/7 для того, чтобы Украина и украинский бизнес получили лучшие условия, а украинские потребители - доступ к качественным товарам из Великобритании».

Напомним, из-за выхода Великобритании из ЕС много сделок и сертификатов требуют пересмотра и согласования. Сейчас Госпродпотребслужба активно работает над урегулированием торговых вопросов с Великобританией, которая является важным и стратегическим торговым партнером Украины.