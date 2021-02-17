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За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил  зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия. На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

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