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Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Запорожской области в сотрудничестве со Службой безопасности Украины раскрыли и заблокировали масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн  гривен с временно оккупированной Луганщины.

По данным пресс-службы ГНС, транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов.

По результатам проведенных мероприятий установлено, что дельцы в течение 2017-2020 гг. наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины.

Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России осуществлялась подмена таможенных документов, затем товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства. Полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержала на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения. По результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылку средств.

Также изъято 2,5 миллиона гривен наличными и контрафактную продукцию почти 10 млн гривен. По указанным материалам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
ForUm

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