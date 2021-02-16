В Ужгороде для выполнения задач по охране общественного порядка и усиления безопасности в регионе будет сформирована новая воинская часть Национальной гвардии Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НГУ.

Отмечается, что численность подразделения составит более полутысячи военнослужащих.

«Сейчас проведены переговоры с представителями Закарпатской областной государственной администрации и Ужгородского городского совета относительно возможного расположения подразделения. Также изучаются особенности логистического обеспечения и развития инфраструктуры будущего места дислокации батальона», – говорится в сообщении.

По словам командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана, создание отдельного подразделения в Ужгороде обусловлено географической особенностью данного региона и большим объемом правоохранительных задач, которые возложены на нацгвардийцев и полицейских.

«Закарпатская область граничит с четырьмя странами. Здесь совместно с Национальной полицией мы выполняем ряд задач, чтобы население этого региона чувствовало себя в безопасности. Поэтому новое подразделение Нацгвардии лишь усилит уже имеющийся в Ужгороде батальон 2-й Галицкой бригады НГУ и местную полицию, поскольку безопасность граждан остается нашей приоритетной задачей», - отметил генерал-полковник Балан.

На новое подразделение будут возложены задачи по охране общественного порядка в городах и поселках Закарпатской области, оперативно-профилактической отработки приграничных населенных пунктов, конвоирование подсудимых.

Отмечается, что подразделения Национальной гвардии Украины и раньше поддерживали публичную безопасность на Закарпатье. К примеру с 25 января по 8 февраля текущего года военнослужащие горно-патрульной роты Нацгвардии совместно с сотрудниками Национальной полиции провели профилактические мероприятия по стабилизации криминогенной ситуации на территории Ужгородского, Мукачевского, Береговского, Тячевского, Хустского и Раховского районов Закарпатской области.

В результате правоохранители задержали по подозрению в совершении преступлений 18 человек, за административные правонарушения - 447 человек, изъяли 38 граммов вещества, похожего на наркотическое, 15 единиц огнестрельного оружия. В общем, благодаря гвардейцами было возвращено гражданам средств на сумму более 36 тыс. гривен.