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Самолет SkyUp с украинцами, которые трое суток не могли вылететь с Занзибара, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта, передает hromadske.

Там отмечают, что рейс из Занзибара PQ 1972 прибыл в аэропорт в 7:30.

В SkyUp также подтвердили прибытие. Там уточняют, что в Украине самолет смог приземлиться в 9:57. Вылетел он из Занзибара в 23:59. Приземлялся также в Анталии.

Напомним, примерно 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Один из пассажиров рейса, Антон Ткачев, писал, что рейс PQ 1972 «Занзибар–Анталия–Киев» переносят третий день подряд. По его словам, вылететь должны были еще днем 13 февраля, пассажиров посадили на автобус до самолета, но потом он развернулся и людей высадили.

На сайте JoinUp отмечали, что задержка рейса 13 февраля произошла из-за производственных причин. Также указывали, что всех туристов расселили в гостинице, но из-за спроса на курортное направление есть проблемы со свободными местами в гостиницах.

 
ForUm

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