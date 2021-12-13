11 декабря в 13:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Драгобрата Раховского района травмировался турист.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС Закарпатья, 30-летний житель Косова Ивано-Франковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе. В какой-то момент он съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

По вызову на место происшествия прибыли специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и села Квасы. Они нашли травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь, в том числе провели иммобилизацию ноги и обезболили ее. Далее мужчину транспортировали с места его падения до кресельного подъемника «Карпатская Чайка», откуда оперативно-спасательным автомобилем в 15:45 доставили в Раховскую районную больницу.