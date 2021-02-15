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На всех станциях киевского метрополитена планируют заменить двери металлическими, сообщила пресс-служба предприятия.

«Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГОСТ должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типичные. Замена производится достаточно давно, и постепенно будут все двери только такого вида. Если кто-то из производителей сможет по той же цене и соответствующей сертификации сделать дизайнерское решение, готовы рассматривать», - заявили в компании.
ForUm

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