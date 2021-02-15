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Житель Черниговской области позвонил в полицию и соврал, что убил своего отчима, чтобы возле его дома почистили снег.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Черниговской области Юлию Ковтун.

Житель села Грибова Рудня позвонил в полицию в субботу, 13 февраля, около 21:00 и

сообщил, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и тот не дышит.

Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать.

Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему заявителю не понравилось, что возле его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.
ForUm

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