На Черниговщине в городе Сновск горел Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.
Фото: cn.dsns.gov.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cn.dsns.gov.ua, причиной возникновения пожара мог стать поджог.
Пожар в храме возник ночью 22 января. По вызову на место происшествия оперативно прибыли спасатели – к этому времени в здании церкви происходило горение и плотное задымление.
«По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области», – сказано в сообщении.
Огнем уничтожено имущество, повреждены пол и стены храма.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел древний деревянный храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.
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