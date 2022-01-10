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В воскресенье вечером на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них ребенок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«9 января около 21:30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 Кипти – Глухов – Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», - сказано в сообщении.

Для деблокирования пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГосЧС.
ForUm

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