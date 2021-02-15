Герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – ожидают второго ребенка, сообщил BBC их представитель.

«Можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские крайне рады, что у них будет второй ребенок», - цитирует издание заявление представителя.

В своем частном аккаунте в Instagram супруги опубликовали совместное фото с подписью: «Беременные».

Сейчас Гарри и Меган воспитывают сына Арчи Маунтбетен-Виндзора, которому в мае 2020-го исполнился год. В июле 2020 года у Меган произошел выкидыш, о чем она рассказала через несколько месяцев в статье для The New York Times. «Потерять ребенка означает пережить почти невыносимое горе, с которым сталкивается много людей, но мало кто об этом говорит. В боли потери мы с мужем узнали, что в комнате со 100 женщинами, 10-20 из них имели выкидыш», - рассказала тогда герцогиня.