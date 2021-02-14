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В столице Украины за минувшие сутки подтвердилось 82 случая заболевания коронавирусом. Всего в Киеве зафиксировано 131 949 инфицирований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской столичный голова Виталий Кличко.

Так, коронавирус был выявлен у 42 женщин в возрасте от 24 до 83 лет, у 38 мужчин от 20 до 85 лет, у одной девочки в возрасте 15 лет и одного четырехлетнего мальчика.

Больше всего случаев заболевания в Дарницком (18), Деснянском (15), Печерском (15) и Оболонском (12) районах.

От инфекции скончались 10 человек (всего 2 514).

За сутки было госпитализировано 10 человек. С болезнью справились 282 человека. С начала пандемии в Киеве выздоровели 87 тыс. жителей.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.
ForUm

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