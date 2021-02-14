Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 49 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом. Со средины марта цифровая валюта выросла более чем на 800%.

Активный рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин.

На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.

Напомним, на биткоин нужно почти столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Украина.