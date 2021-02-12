По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и усилится на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля, сообщает синоптик Наталья Диденко.

На ближайших выходных сериал из южных циклонов закончится – снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.

13-14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Осадки в Украине маловероятны.

На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем ​​-5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

Завтра будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.

В Киеве на выходных – также холодно, ночью -12-14, днем ​​-7-10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно.

На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля.