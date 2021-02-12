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Сегодня, 12 февраля, в Украине, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, которые могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц прекращению движения автотранспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях местами налипание мокрого снега, гололед.

Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег (I уровень опасности, желтый).

По информации Укравтодора, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

Львовская область - на а/д М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области;

Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 3 тыс. 620 человек и 2 тыс. 630 единиц техники.

На въездах в Киеве продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГосЧС (с начала непогоды - более 300).
ForUm

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