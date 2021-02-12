Вчера, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Всего было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.
В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.
Вблизи Новомихайловка, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.
Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
Также вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.
С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 11 февраля, около 9:30 на Донбассе снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации.
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