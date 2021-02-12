Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией установила непосредственных исполнителей акта вандализма над памятником Степану Бандере во Львове, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что исполнителями осквернение есть двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов.

По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обоим злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы до семи лет.

Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с оперативниками и следователями Нацполиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1.

Напомним, в ночь на 5 февраля неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.