Неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.
По данным полиции, сообщение о происшествии поступило 5 февраля, в 2:20.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры № 2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Мэр Львова сообщил, что памятник отмоют в ближайшие часы.
Фото: Андрей Садовый
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