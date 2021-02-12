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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минского соглашения нормализации отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией не будет.

Как передает УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

«Во время моей встречи с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым 5 февраля. – Ред.) было понятно, что мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность, мы говорим о нарушении прав человека на Крымском полуострове, и мы просили выполнить Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года. – Ред.), что является непреложным условием для нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией. Это находилось на первом месте повестки дня. Мы обсуждали много, но я не буду говорить о деталях. Поскольку Минское соглашение не выполнено - нормализация отношений между Евросоюзом и Россией не произойдет», - заявил Боррель.

Отдельно высокий представитель ЕС указал, что сегодня заверил Шмыгаля в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Это также сообщение, которое я передал на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Лавровым», - добавил Боррель.

Он отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией.

«И мы настроены полностью поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Боррель.

В частности, Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать усилия сторон в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках ОБСЕ.

«Продолжительность действия наших экономических санкций против России остается связанной с выполнением Минского соглашения», - подчеркнул Боррель.
ForUm

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