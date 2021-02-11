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Несмотря на официальное согласие Европейского Союза на просмотр Соглашения об ассоциации с Украиной, Брюссель еще не дал согласия на ее изменение.

Об этом завил еврокомиссар Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции после заседания Совета ассоциации, передает «Европейская правда».

Как известно, Украина считает необходимым обновить Соглашение об ассоциации, приведя ее в соответствие с текущими реалиями. Премьер Денис Шмыгаль после заседания Совета вновь подчеркнул эту позицию. Впрочем, комиссар взял слово, чтобы его дополнить.

Оливер Варгеи подчеркнул, что согласие ЕС на «пересмотр соглашения» еще не означает договоренности об его «обновлении».

«Просмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где она применяется, но также выполнение (того, что есть в Соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации», - заявил он.

«Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение. Оно достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество. Но готовы рассмотреть запросы Украины, относительно новых сфер, если таковые поступят», - подчеркнул комиссар.

Варгеи пояснил, что по мнению Еврокомиссии, Соглашение об ассоциации с Украиной «до сих пор имеет (неиспользованный) потенциал».

Как ранее сообщал ForUm, Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.
ForUm

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