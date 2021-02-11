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В селе Хлебодарское местная женщина кирпичом разбила 6 авто, припаркованных на стоянке возле одной из многоэтажек, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Прибыв на место происшествия, правоохранители застали там 39-летнюю правонарушительницу. От каких-либо объяснений относительно своих действий гражданка отказалась.

Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что вместе с пятью соседскими она разбила и собственное авто.

Сейчас женщину направили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Решается вопрос о правовой квалификации события.
ForUm

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