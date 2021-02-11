Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщается на госпортале «Законотворчество», передает Укринформ.

Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф в размере от 10 до 200 тыс. рублей (от 135 долларов до $2,7 тыс.). За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 100 тыс. рублей (от 135 долларов до $1,35 тыс.).

Закон конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, используемых для организации массовых акций, но и об «ином имуществе».

Этот же закон увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Максимальная санкция, согласно принятому закону, останется прежней - 15 суток ареста. Тем не менее, сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей (270-540 долларов), также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 70 тыс. рублей – 946 долларов), органов государственной охраны (до 40 тыс. рублей – 540 долларов).

При повторном невыполнении требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны размер штрафа будет увеличен. В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Напомним, 23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.