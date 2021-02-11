Бывший ректор одного из медицинских вузов, имея широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения Украины и государственной организации «Центр тестирования», вместе с двумя помощниками организовали схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности «КРОК».

Как сообщил Офис генпрокурора, за вознаграждение от 3 тыс. долларов США он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата.

«Получив «заказ», экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов США сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам граждан Украины и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме.

Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства лиц и местам проведения экзаменов правоохранители изъяли экзаменационные работы подставных студентов, документацию о проведении экзаменов, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались участниками схемы, денежные средства, бланки сертификатов по успешному прохождению экзамена и тому подобное.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении трем лицам. Досудебное следствие в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.