"Квиток на свободу" з підробленими документами: у Києві затримали юриста, який обіцяв ухилянтам виїзд за шалені гроші

У Києві правоохоронці викрили 23-річного юриста, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За свої "послуги" він просив 34 тисячі євро, обіцяючи повний пакет фальшивих документів. Про це повідомили у Національній поліції Києва.

За даними слідства, підозрюваний знаходив "клієнтів" через Telegram. Один із них мав намір виїхати за кордон, і юрист запропонував йому "повний пакет послуг", що включав:

підробку необхідних документів;

зняття з розшуку у ТЦК;

додаткову плату за "підвищені ризики".

Вартість послуг становила 34 000 євро. Затримання відбулося, коли фігурант отримував останню частину коштів. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон та близько 17 000 доларів.

Юристу повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через кордон, вчинена за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди, з'єднане з вимаганням).

За ці злочини йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що в Україні дозволять бронювати ухилянтів.