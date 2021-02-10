Городской совет Днипра на внеочередной сессии за девять минут уволил 655 чиновников мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за девять (!) минут, включая два раза исполнение гимна», – написал он.

Как отметили в пресс-службе горсовета, теперь общее количество сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений мэрии уменьшено на 25%. Поэтому сейчас их - 2141.

Этим же документом реорганизованы администрации Индустриального и Самарского районов, образована Левобережная администрация Днипровского городского совета. А вместо администраций Центрального и Чечеловского районов будет Центральная администрация горсовета.

Кроме того, ликвидированы и реорганизованы ряд коммунальных предприятий. В частности, не будет таких КП, как «Земград», «Патриот» и методического центра при департаменте гуманитарной политики. Тогда как три коммунальных предприятия «Днипротранскомплекс», «Днипродорсервис», «Городские причалы» присоединены к КП «Горавтопарк».

В то же время в новой структуре городского совета появились такие подразделения: департамент по работе с доходами местного бюджета, департамент капитального строительства и управления по вопросам самоорганизации населения.

При этом Филатов подчеркнул, что уволенным по возможности предоставят альтернативны трудоустройства, а их трудовые и социальные права будут соблюдены. «Я бы сразу хотел упредить разговоры, что «Филатов разогнал почти 700 дармоедов». Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем двойной функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями», – написал он в Facebook.