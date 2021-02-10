Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), включающем воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыналем в Брюссель.

«Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО. Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», - отметил Криклий.

Стороны обсудили участие Министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море «Coherent Resilience 2021», а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Также Криклий и Тернер обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.