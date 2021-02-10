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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Об этом глава Минцифры рассказал в ходе Всеукраинского форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы», передает УНИАН.

«Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией», - сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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