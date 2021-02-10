также в разделеОбщество
Реестр вакцинации от COVID-19 в Украине создадут на базе E-Health
Лесные пожары на Луганщине: чиновникам ГосЧС сообщили о подозрении 12
Канада получила материалы об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране 22
НАТО продолжит усиливать поддержку Украины в Черном море 11
В ОП опровергли информацию о создании Зеленским своей телесети 10
Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе 12
В Украине за сутки COVID-19 заболели 3409 человек, 7768 – выздоровели 16
Народный депутат: Запрет на использование в Украине российской вакцины является политически надуманным 35
9 февраля. Картина дня 17
Малюська: Украина не планирует вводить санкции против телеканала «Интер» 13
Обвиняемого в покушении на одесского активиста «антимайдановца» отпустили на свободу 16
В Украине смягчили карантин для массовых мероприятий 63
Минздрав разработал новую модель карантина 28
За снегопадами в Украину придет потепление 24
Климатолог: Весна в Украине придет рано, но будет «экстремальной» 60
СМИ: Поставка в Украину вакцины Sinovac в феврале может сорваться 51
В Харькове снова начались слушания по делу Штепы 10
Минюст выставляет на продажу первую колонию 27

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила скрытое гражданство РФ у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии, сообщает пресс-центр СБУ.

Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно аннексированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Мероприятия по предупреждению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги