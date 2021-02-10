Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает усиливать поддержку Украины в Черном море.

Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась онлайн.

Столтенберг заявил, что надо понимать стратегическую важность Черного моря для Альянса, которое омывает берега трех стран-членов НАТО - Турции, Болгарии и Румынии, а также двух близких партнеров, которые высоко ценятся - Украины и Грузии. «Вместе с тем мы видели значительное военное наращивание России в Черном море, не в последнюю очередь из-за незаконной аннексии Крыма, и также большее присутствие сил в море и воздушном пространстве», - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Альянс тоже увеличил свое присутствие в Черном море, в частности благодаря увеличению военно-морских сил и осуществлению патрулирования в воздушном пространстве. Также на суше возле Черного моря расположено больше войск Альянса, и эти войска проводят учения. В Краеве (Румыния) размещается многонациональная бригада Альянса. «НАТО усилило свое военное присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем большую стратегическую важность этого региона для всех стран-членов НАТО, но и также для нашего близкого партнера, Украины», - заявил Столтенберг.

«Мы также увеличиваем нашу поддержку наших партнеров, Украины и Грузии. В частности, благодаря этой поддержке мы помогаем их морским силам, включая береговую охрану», - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что в Альянсе заинтересованы обеспечить в Черном море свободу судоходства и применение международного права, и что не будет доминирования одной страны над этими водами.



Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.