Первый этап вакцинации медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, в Украине планируют закончить ориентировочно за 20 дней работы. Прививки во время него будут делать мобильные бригады медиков, которые развернут временные пункты.

Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, который также будет участвовать в подготовке мобильных бригад, передает hromdske.

Он сообщил, что бригады уже сформировали. Они состоят из врача, двух медсестер, одного регистратора, а также резервной медсестры. На уровне областей назначили координаторов. Для них уже провели онлайн-тренинги.

По словам Лапия, она должна начаться на следующей неделе и будет проходить как в онлайне, так и в офлайне. В последнем случае будут отрабатывать практические навыки, в том числе по оказанию неотложной медицинской помощи при тяжелых аллергических реакциях (они могут возникать после прививки. — Ред.).

Тренировку будет проводить Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ. Присоединится также Государственный экспертный центр, поскольку мобильные бригады будут, в частности, каналом информации о вакцинации.

По плану, одна мобильная бригада в течение рабочего дня сможет сделать 100 прививок. Сейчас составляют маршруты их работы между медучреждениями, чтобы рационально использовать время бригады и чтобы она не простаивала.

Бригады будут выезжать на рабочие места медработников и разворачивать там временные пункты прививки. Они смогут вернуться на одно место несколько раз, если медики будут отсутствовать на работе.

Работу мобильной бригады и топливо будет оплачивать Нацслужба здоровья.

На втором этапе, кроме мобильных бригад, создадут уже стационарные пункты прививок.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.