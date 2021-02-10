также в разделеОбщество
Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады 4
СБУ обнаружила на Луганщине схрон боевиков 10
МИД прокомментировал аудиозапись о вероятном умышленном сбивании самолета МАУ 16
Ведущее испанское издание El País пишет о том, что международное сообщество не проигнорирует вопиющий факт закрытия «каналов Медведчука» 25
Экс-главе правления банка сообщили о подозрении в растрате 22 миллионов 8
На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации 10
Судья Наталья Деркач подыграла России в резонансном деле генерала Назарова? 28
Суд арестовал Дом профсоюзов и другое имущество Федерации 14
У Зеленского заявили, что РФ использует Крым для испытания COVID-вакцины 12
Детективы НАБУ проводят обыски в Энергоатоме 57
Горсовет Днипра за 9 минут уволил 655 чиновников мэрии 23
НАБУ начало расследовать закупку COVID-вакцины 31
Почти половина украинцев поддерживают санкции против телеканалов 58
Тупицкий отказывается выезжать из арендуемого дома в Конча-Заспе 41
Украина предложила НАТО проводить воздушные операции над оккупированным Крымом 41
«Спасибо Байдену», «Спасибо Сытнику» - в Киеве собрали пикет в поддержку главы НАБУ 19
Баканов против полного отказа СБУ от досудебного расследования 23
«Нет доказательств»: в МИД ответили на обвинения Саакашвили в адрес посла в Грузии 28

Первый этап вакцинации медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, в Украине планируют закончить ориентировочно за 20 дней работы. Прививки во время него будут делать мобильные бригады медиков, которые развернут временные пункты.

Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, который также будет участвовать в подготовке мобильных бригад, передает hromdske.

Он сообщил, что бригады уже сформировали. Они состоят из врача, двух медсестер, одного регистратора, а также резервной медсестры. На уровне областей назначили координаторов. Для них уже провели онлайн-тренинги.

По словам Лапия, она должна начаться на следующей неделе и будет проходить как в онлайне, так и в офлайне. В последнем случае будут отрабатывать практические навыки, в том числе по оказанию неотложной медицинской помощи при тяжелых аллергических реакциях (они могут возникать после прививки. — Ред.).

Тренировку будет проводить Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ. Присоединится также Государственный экспертный центр, поскольку мобильные бригады будут, в частности, каналом информации о вакцинации.

По плану, одна мобильная бригада в течение рабочего дня сможет сделать 100 прививок. Сейчас составляют маршруты их работы между медучреждениями, чтобы рационально использовать время бригады и чтобы она не простаивала.

Бригады будут выезжать на рабочие места медработников и разворачивать там временные пункты прививки. Они смогут вернуться на одно место несколько раз, если медики будут отсутствовать на работе.

Работу мобильной бригады и топливо будет оплачивать Нацслужба здоровья.

На втором этапе, кроме мобильных бригад, создадут уже стационарные пункты прививок.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
22
Теги