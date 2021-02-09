Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отчитываясь о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента во вторник, заявил, что может предложить Евросоюзу новые санкции против России в связи с ситуацией с правами человека, сообщает «Европейская правда».

В своем выступлении Боррель жестко критиковал Россию, заявив, что она не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, а также обвинил Москву в нежелании вести диалог о правах человека.

«Во время моего общения (с Лавровым) стало четко понятно, что с российской стороны нет намерения вести конструктивные дискуссии, когда они касаются прав человека и политических свобод», - заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС находится «на перекрестке отношений с Россией» и что вопрос взаимоотношений с Москвой будет обсуждаться на совете министров иностранных дел ЕС в феврале, а также на Европейском совете в марте.

«Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС», - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов.

В то же время Боррель сказал, что несмотря на все трудности, важно «сохранить пространство для официального общения, которое в наших интересах».

«Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны найти способ избегать постоянных конфронтаций», - сказал Боррель.

Он добавил, что правительство России становится все более авторитарным и не проявляет терпимости к демократическому верховенству права. «Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права», - отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, 5 февраля Жозеп Боррель заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить Минские соглашения по Донбассу.

Однако Боррель не вспоминал об Украине на пресс-конференции в Москве.

Также во время его визита Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной высылки назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Более 80 европейских парламентариев призвали Борреля уйти в отставку после провального визита в Москву