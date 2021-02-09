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Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию в водах Дании планируется завершить до конца апреля.

Об этом заявил Датское морское управление, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Строительство было приостановлено в декабре 2019 года, после того как Соединенные Штаты объявили о санкциях против проекта, но немецкое правительство поддержало его, и работы возобновились.

Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

В своем заявлении датский регулятор отмечает, что трубопроводные работы к югу и юго-западу от острова Борнхольм выполняются с трубопроводного судна «Фортуна», с помощью строительных судов «Балтийский исследователь», «Мурман» и других кораблей.

Напомним, 6 февраля в компании-операторе проекта Nord Stream 2 заявили, что возобновили прокладку труб в водах Дании, несмотря на усиленное давление на проект со стороны Вашингтона.
ForUm

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