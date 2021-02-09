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Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19, заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек.

«Гипотеза о том, что всему виной - утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса», - заявил он на пресс-конференции по итогам работы миссии в Китае, передает Интерфакс.

Предположения о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео. Трамп заявлял, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых. Об этом же говорил и Помпео, он ссылался на данные, которые указывали на то, что «все началось поблизости от лаборатории». В Китае всегда отклоняли эти предположения.

В ходе пресс-конференции во вторник Бен Эмбарек также заявил, что COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

«Вся работа, которая была проделана по установлению происхождения вируса и которая продолжается, указывает на природный источник - летучих мышей», - сказал он.

Однако эксперт отметил, что в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому специалисты изучают другие виды животных, у которых коронавирус мог эволюционировать и затем передаться человеку.

«Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами», - добавил он. Эксперты ВОЗ не исключают, что изначально вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

Он также указал, что «есть потенциал для дальнейшего изучения» цепочки поставок на рынок и видов животных, которые могли стать звеном распространения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением «объема и сферы охвата» работы для следующего, третьего, этапа миссии.

 
ForUm

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