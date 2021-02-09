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По состоянию на 06:00 9 февраля значительный снег наблюдается во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях при температуре воздуха -7-10 ° С, сообщает Укравтодор.

Снег с дождем в Закарпатской, Кировоградской областях. Дожди в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях при температуре воздуха 0 + 3 °С; в Днепропетровской и Полтавской ледяной дождь при температуре -7°.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей снег (за ночь до 10 см на грунте), в Ивано-Франковской области дождь. Покрытие дорог мокрое и местами заснеженное. Температура воздуха колеблется от -7 ° до + 3 ° С.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, расчистка проезжей части дорог от снега.

Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта.

В связи с введенными ограничениями по информации Нацполиции в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 единиц грузовых транспортных средств. В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток.  
ForUm

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