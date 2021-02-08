В связи со значительными осадками временно ограничено движение большегрузного транспорта на некоторых дорогах в семи областях Украины, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Так, в Житомирской области ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта с 12:00 8 февраля на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

В Черниговской области с 13:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении Киев на дорогах М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (от границы с Киевской областью к КПП «Новые Яриловичи»), Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Волынской области запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автомобильной дороге Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / на участке с. Торчин - с. Шклинь.

Также движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств ограничено на автомобильных дорогах государственного значения:

Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / на участке Владимир-Волынский - с. Павловка;

Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Михайловка на участке с. Павловка – пгт Локачи;

Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).

В Ривненской области с 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города на участке автодороги М-06 Киев - Чоп, км 258 + 513 432 + 877

В Киевской области с 13.00 действуют ограничение движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области.

Ограничения действуют на дорогах:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи;

М-03 Киев - Харьков – Довжанский;

М-05 Киев – Одесса;

М-06 Киев – Чоп;

М-07 Киев-Ковель – Ягодин;

Н-01 Киев – Знаменка;

Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье – Мариуполь;

В Черкасской области с 13:00 ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах области:

- М-05 Киев - Одесса (км 143 + 009 - км 237 + 089);

- Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 687- км 242 + 004);

- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 81 + 003 - км 168 + 695).

В Полтавской области действуют ограничения движения грузового автотранспорта на дорогах Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье – Мариуполь, М-03 Киев - Харьков – Довжанский.

Напомним, Министерство внутренних дел предупредило водителей об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта.

В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен.